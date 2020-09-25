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Оператор ГТС назвав причину розгерметизації газогону в Чабанах

Автор: Дмитро Левицький

Головний інженер Оператора газотранспортних систем України Юрій Зябченко назвав найімовірнішу причину розгерметизації на газопроводі в Чабанах (Київська область). Однак точні причини розгерметизації зараз встановлює спеціальна комісія.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС.

За словами Зябченка, виходячи з уже зібраної інформації, розгерметизація, скоріш за все, сталася через зварне з’єднання невідповідної якості, яке допустили при будівництві газогону.

"Станом на сьогодні газопровід відновлений для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля Чабанів були проведені в установлений термін та завершені 18 вересня", - розповів він.

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Головний інженер додав, що в технічному плані інцидент був ліквідований та закритий.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня у Чабанах сталася розгерметизація на газопроводі, по якому газ поставляється в Європу. Розгерметизація супроводжувалася потужним вибухом, а в сусідніх населених пунктах зникло електропостачання.

В результаті аварії на газопроводі в Чабанах ніхто не постраждав.

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Новини України ГТСгазопроводЧабаны