ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Газопровод под Киевом восстановлен для транспортировки газа

Чабаны, Пятница 18 сентября 2020 08:33
Газопровод под Киевом восстановлен для транспортировки газа
Фото: газопровод (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Газопровод под Чабанами, на котором произошла авария и разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа. Критические последствия аварии на газопроводе ликвидировали 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.

"По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00:20 возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на газопроводе. В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина тогда писало, что полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах.

Позже стало известно, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления, из-за которого газ поставляется в Европу. Около часа ночи подача газа к газопроводу была перекрыта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия авариягазопровод
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь