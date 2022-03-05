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Оперативная обстановка: как прошел девятый день войны

Автор: Роман Мирончук

Начались десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Генеральный штаб ВСУ рассказал о боях по освобождению украинских городов от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку от Генштаба ВСУ.

Оперативная информации относительно российского вторжения приводятся по состоянию на 6:00 субботы, 5 марта.

По данным ВСУ, части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупантов продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Урон противнику наносят не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, которые демонстрируют оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

"Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, российские захватчики продолжают распространять фейки через подвластные СМИ. Они скрывают реальные данные о своих потерях личного состава и техники, путем блокирования доступа населения к правдивой информации.

"ВСУ продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары", - добавили в Генштабе.

При этом обо всех успехах украинской армии в Генштабе не рассказали, чтобы не сорвать задуманное. Борьба продолжается!

Напомним, президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно.

Мы также писали о том, что украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области.

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