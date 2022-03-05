Оперативная обстановка: как прошел девятый день войны

Начались десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Генеральный штаб ВСУ рассказал о боях по освобождению украинских городов от российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку от Генштаба ВСУ.
Оперативная информации относительно российского вторжения приводятся по состоянию на 6:00 субботы, 5 марта.
По данным ВСУ, части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупантов продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику.
Урон противнику наносят не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, которые демонстрируют оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.
"Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Кроме того, российские захватчики продолжают распространять фейки через подвластные СМИ. Они скрывают реальные данные о своих потерях личного состава и техники, путем блокирования доступа населения к правдивой информации.
"ВСУ продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары", - добавили в Генштабе.
При этом обо всех успехах украинской армии в Генштабе не рассказали, чтобы не сорвать задуманное. Борьба продолжается!
Напомним, президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно.
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