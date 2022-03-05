ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно

Новина українською →
Киев, Суббота 05 марта 2022 00:24
Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении орденами и медалями 70 украинских защитников. Глава государства также присвоил очередные воинские звания командованию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Я наградил сегодня орденами и медалями 70 украинских героев. К сожалению, 37 из них посмертно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что командующему операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанту Павлюку Александру присвоено звание Героя Украины.

Зеленский также присвоил очередные воинские звания:

  • генерала главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному;
  • бригадного генерала заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Владимиру Швораку;
  • бригадного генерала заместителю командующего войсками оперативного командования Запад Артему Боголому;
  • бригадного генерала юстиции начальнику университета имени Ярослава Мудрого Сергею Мельнику.

Напомним, 2 марта Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам, части из них посмертно.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Валерий Залужный Герой Украины
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина