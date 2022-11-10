Оперативна пауза. У Зеленського назвали ще одну причину ймовірного відходу росіян із Херсона

Російські війська могли відступити з Херсона, оскільки їм потрібна оперативна пауза для поповнення резервів та навчання мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника глави Офісу президента Михайла Подоляка " Медузі ".

"Ще раз наголошую на наступному: російському окупаційному угрупованню критично необхідна прямо зараз оперативна пауза, щоб поповнити резерви, поповнити запаси і хоч якось навчити мобілізованих тримати в руках автомат", - сказав він.

Подоляк також підкреслив, що майбутнє звільнення Херсона буде результатом не політичного торгу, а системної роботи ЗСУ щодо знекровлення окупаційної армії, а саме - методичного знищення шляхів постачання росіян через перерізання основних логістичних маршрутів, а також завдання ударів по складах з боєприпасами та командних пунктах.

"Тому ми працюємо за своїм сценарієм, не звертаючи уваги на інформаційні постановки панів Шойгу та Суровікіна", - додав він.