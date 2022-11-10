Оперативная пауза. У Зеленского назвали еще одну причину вероятного отхода россиян из Херсона

Российские войска могли отступить из Херсона, так как им необходима оперативная пауза для пополнения резервов и обучения мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка " Медузе ".

"Еще раз сделаю упор на следующем: российской оккупационной группировке критически необходима прямо сейчас оперативная пауза, чтобы восполнить резервы, пополнить запасы и хоть как-то обучить мобилизованных держать в руках автомат", - сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что будущее освобождение Херсона будет результатом не политического торга, а системной работы ВСУ по обескровливанию оккупационной армии, а именно - методичного уничтожения путей снабжения россиян через перерезание основных логистических маршрутов, а также нанесения ударов по складам с боеприпасами и командным пунктам.

"Поэтому мы работаем по своему сценарию, не обращая внимания на информационные постановки господ Шойгу и Суровикина", - добавил он.