Оперативна обстановка на фронті 30 жовтня: Генштаб дав свіже зведення

Від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Українські підрозділи успішно протистоять спробам ворога просунутися на українську територію, завдаючи вогневого ураження по позиціях окупантів.

Російські війська завдали два ракетні та 59 авіаударів, застосувавши 53 ракети та 105 керованих авіабомб. Крім того, ворог задіяв 4208 дронів-камікадзе та здійснив 3003 обстріли українських позицій і населених пунктів.

Північні та східні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили два штурми та витримали десять авіаударів, під час яких противник скинув 22 авіабомби. Зафіксовано 178 обстрілів, включно з вісьмома з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції в районах Фіголовки та Колодязного.

У Куп'янському секторі українські захисники зупинили сім атак противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Петропавлівки. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев'ять атак у районах Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та Корового Яру.

Центральні та південні ділянки фронту

На Слов'янському напрямку українські сили відбили вісім штурмів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та Званівки.

У Краматорському секторі ворог зробив одну атаку в напрямку Ступочок, але безуспішно.

На Костянтинівському напрямку російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону в районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру - всі атаки були відбиті.

Особливо напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де за добу зафіксовано 40 спроб прориву. Бої тривають у районах Шахового, Новоторецького, Родинського, Покровська та сусідніх населених пунктів. За попередніми даними, на цій ділянці знищено 60 російських військових, з них 33 - безповоротно. Також ліквідовано 21 безпілотник, одиницю бронетехніки та пошкоджено чотири артсистеми.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку противник 13 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Вербового, Степового та Нововасилівського. Усі спроби були безрезультатними.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках українські воїни відбили по одній атаці, а на Придніпровському - три невдалі спроби ворога наблизитися до українських позицій.