Rheinmetall прискорить ремонт БМП Bradley для ЗСУ

США, Четвер 30 жовтня 2025 22:56
UA EN RU
Rheinmetall прискорить ремонт БМП Bradley для ЗСУ Фото: загалом США передали Україні понад 180 одиниць БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американська "дочка" Rheinmetall отримала контракт на 31 млн доларів для реалізації проекту зі швидкого ремонту БМП Bradley для армій США та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт концерну.

Проєкт передбачає навчання спеціальних ремонтних команд (Rapid DAR Teams), які матимуть сучасні інструменти та гнучкий ланцюг постачання. Завдяки цьому техніка швидше повертатиметься до експлуатації.

"Наближаючи передові ремонтні можливості до місця їх необхідності, ми допомагаємо забезпечити швидке та безпечне повернення до служби такого важливого обладнання, як БМП Bradley, в час, коли це вкрай необхідно ЗСУ", - сказав генеральний директор American Rheinmetall Метт Ворнік.

Контракт укладено на 18 місяців - до березня 2027 року - через Національний центр виробничих наук США (NCMS). Тоді ж очікуються надходження перших відремонтованих БМП Bradley.

Зазначимо, Сполучені Штати надали БМП Bradley Україні в межах пакетів військової допомоги. Загалом ЗСУ отримали і використовують у війні з Росією понад 180 одиниць різних модифікацій Bradley (переважно M2A2 ODS).

БМП Bradley

БМП M2 Bradley - американська бойова машина піхоти, здатна знищувати як живу силу ворога, так і його бронетехніку. Для цього вона оснащена 25-мм автоматичною гарматою Bushmaster, кулеметом і протитанковими ракетами TOW.

Машина здатна вмістити до шести десантників, забезпечуючи їм надійне прикриття під час пересування і бою. Броня Bradley витримує влучання зі стрілецької зброї, захищає від осколків артилерії та легких протитанкових засобів.

Bradley розроблена для динамічного бою поряд із танками Abrams і є однією з найбільш успішних БМП у світі.

Нагадаємо, БМП Bradley збила російський дрон з гармати Bushmaster. Українські військові наголосили, що це унікальний випадок.

