Rheinmetall прискорить ремонт БМП Bradley для ЗСУ

Американська "дочка" Rheinmetall отримала контракт на 31 млн доларів для реалізації проекту зі швидкого ремонту БМП Bradley для армій США та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт концерну.

Проєкт передбачає навчання спеціальних ремонтних команд (Rapid DAR Teams), які матимуть сучасні інструменти та гнучкий ланцюг постачання. Завдяки цьому техніка швидше повертатиметься до експлуатації.

"Наближаючи передові ремонтні можливості до місця їх необхідності, ми допомагаємо забезпечити швидке та безпечне повернення до служби такого важливого обладнання, як БМП Bradley, в час, коли це вкрай необхідно ЗСУ", - сказав генеральний директор American Rheinmetall Метт Ворнік.

Контракт укладено на 18 місяців - до березня 2027 року - через Національний центр виробничих наук США (NCMS). Тоді ж очікуються надходження перших відремонтованих БМП Bradley.

Зазначимо, Сполучені Штати надали БМП Bradley Україні в межах пакетів військової допомоги. Загалом ЗСУ отримали і використовують у війні з Росією понад 180 одиниць різних модифікацій Bradley (переважно M2A2 ODS).