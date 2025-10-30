Оперативная обстановка на фронте 30 октября: Генштаб дал свежую сводку

С начала суток зафиксировано 114 боевых столкновений. Украинские подразделения успешно противостоят попыткам врага продвинуться на украинскую территорию, нанося огневое поражение по позициям оккупантов.

Российские войска нанесли два ракетных и 59 авиаударов, применив 53 ракеты и 105 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал 4208 дронов-камикадзе и совершил 3003 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

Северные и восточные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили два штурма и выдержали десять авиаударов, во время которых противник сбросил 22 авиабомбы. Зафиксировано 178 обстрелов, включая восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции в районах Фиголовки и Колодезного.

В Купянском секторе украинские защитники остановили семь атак противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Петропавловки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано девять атак в районах Шандриголового, Нововодяного, Заречного и Корового Яра.

Центральные и южные участки фронта

На Славянском направлении украинские силы отбили восемь штурмов в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и Звановки.

В Краматорском секторе враг предпринял одну атаку в направлении Ступочек, но безуспешно.

На Константиновском направлении российские войска 13 раз пытались прорвать оборону в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра — все атаки были отражены.

Особенно напряжённая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где за сутки зафиксировано 40 попыток прорыва. Бои продолжаются в районах Шахового, Новоторецкого, Родинского, Покровска и соседних населенных пунктов. По предварительным данным, на этом участке уничтожено 60 российских военных, из них 33 — безвозвратно. Также ликвидированы 21 беспилотник, единица бронетехники и повреждены четыре артсистемы.

Южные направления

На Александровском направлении противник 13 раз атаковал в районах Зеленой Рощи, Вербового, Степного и Нововасиловского. Все попытки были безрезультатными.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях украинские воины отбили по одной атаке, а на Приднепровском — три неудачные попытки врага приблизиться к украинским позициям.