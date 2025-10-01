OpenAI запустила додаток, який перетворює ролики на реалістичні відео з живим звуком

Додаток працює за принципом TikTok: користувачі бачать стрічку коротких відео, яку можна перегортати. Але замість створення дуетів, Sora пропонує записувати власні відео, які будь-який інший користувач за вашою згодою може перетворити на нові ролики, які генерує ШІ.

ChatGPT для відео

На зустрічі з журналістами співробітники OpenAI назвали Sora потенційним "моментом ChatGPT для відеогенерації". Застосунок поки доступний тільки в США і Канаді, інші країни отримають доступ пізніше. Кожен новий користувач отримує ще чотири запрошення, якими можна поділитися з друзями. Версію для Android поки не анонсовано.

Як працює Sora 2

Користувачі можуть дати друзям або всім охочим дозвіл створювати "камео" з їхнім образом за допомогою нової моделі Sora 2. Той, чиє зображення використовується, стає "співвласником" ролика і може в будь-який момент видалити його або заблокувати доступ іншим.

Як і в TikTok, у Sora є функція Remix, що дає змогу взаємодіяти з іншими відео і трендами, однак поки можна створювати тільки 10-секундні відео.

Обмеження та безпека

OpenAI накладає суворі обмеження на генерацію відео з публічними персонами. У компанії уточнюють: "публічні особистості не можуть бути згенеровані в Sora, якщо вони самі не завантажили своє камео і не дали згоду". Те саме правило стосується всіх користувачів: якщо ви не завантажили своє камео, використовувати ваш образ не можна.

Крім того, OpenAI заявила, що наразі неможливо створювати контент категорії Х або екстремального характеру через платформу.