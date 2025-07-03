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Google розширила доступ до Veo 3: де вже працює і як створює відео

Четвер 03 липня 2025 12:45
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Google розширила доступ до Veo 3: де вже працює і як створює відео Veo 3 тепер доступний для користувачів Gemini Pro (скріншот: YouTube/Google)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google відкрила доступ до своєї нової моделі генерації відео Veo 3 користувачам по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google, що спеціалізується на новинах про Google і Android.

Veo 3 стала доступна підписникам AI Pro у 159 країнах

Як повідомив представник компанії Джош Вудвард, скористатися технологією вже можуть підписники платного тарифу AI Pro в застосунку Gemini в таких країнах, як Індія, Індонезія, вся Європа та інші регіони. Загалом підтримка доступна в 159 країнах.

Veo 3 було презентовано на конференції Google I/O 2025 у травні, вона вміє створювати відео з озвученням, включно з діалогами, фоновим шумом, звуками природи та багато іншого.

Одним зі сценаріїв використання є генерація анімації за коротким текстовим описом або розповіддю. Google зазначає, що модель демонструє реалістичну фізику і точну синхронізацію губ з промовою.


Спочатку доступ до Veo 3 був обмежений підпискою AI Ultra (249,99 доларів на місяць), але в червні Google почала надавати технологію і користувачам більш доступного тарифу AI Pro (19,99 доларів на місяць).

У цьому разі йдеться про версію Veo 3 Fast - ролики, як і раніше, створюються з роздільною здатністю 720p, тривалістю до 8 секунд, однак тепер вони генеруються вдвічі швидше завдяки оптимізації обробки.

Користувачі Gemini з підпискою AI Pro можуть створювати до трьох відео Veo 3 Fast на день. Після вичерпання ліміту доступ повертається до попередньої версії моделі - Veo 2.

У Google також заявили, що зменшилася кількість обмежень і блокувань під час генерації контенту. У майбутньому планується запуск функції створення відео із зображень.

Google розширила доступ до Veo 3: де вже працює і як створює відеоVeo 3 тепер доступна в Google Gemini Pro (фото: 9to5Google)

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