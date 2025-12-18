OpenAI запустила в ChatGPT власний App Store: як зміниться робота зі AI

OpenAI представила App Directory - каталог додатків, у якому користувачі можуть переглядати всі доступні інструменти, а також відкрила SDK для розробників, щоб створювати нові інтерактивні функції всередині інтерфейсу ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого місяця зазначав, що компанія "планує згодом створювати очевидні функції, які очікують користувачі від повноцінної платформи", і запуск магазину застосунків став важливим кроком у цьому напрямку.
OpenAI також змінила назви раніше існуючих "конекторів", які давали змогу користувачам отримувати дані з інших сервісів, таких як Google Drive або Dropbox. Тепер вони теж називаються додатками.
Згідно з довідковою сторінкою OpenAI:
Крім того, додатки можуть використовувати інформацію з пам'яті, якщо функцію ввімкнено. Для користувачів ChatGPT Free, Plus, Go і Pro OpenAI може використовувати дані для навчання моделей, якщо ввімкнено опцію "поліпшити модель для всіх".
Для більш інтерактивного досвіду користувачі можуть використовувати додатки ChatGPT, як-от Spotify, Zillow та інші сервіси, які запустилися ще в жовтні і тепер стали доступними в більшості країн. Наприклад, Spotify у ChatGPT тепер працює у Великій Британії, Швейцарії та по всій Європі.
Серед нових додатків:
Як усі ці кроки допоможуть OpenAI перетворити АІ-бізнес на прибутковий проект, компанія поки не пояснила.
"Ми вивчаємо додаткові варіанти монетизації з часом, включно з цифровими товарами, і будемо ділитися новинами в міру того, як розробники і користувачі створюють і використовують застосунки", - зазначено в прес-релізі.
