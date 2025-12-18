OpenAI запустила в ChatGPT власний App Store: як зміниться робота зі AI

Від конекторів до додатків

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого місяця зазначав, що компанія "планує згодом створювати очевидні функції, які очікують користувачі від повноцінної платформи", і запуск магазину застосунків став важливим кроком у цьому напрямку.

OpenAI також змінила назви раніше існуючих "конекторів", які давали змогу користувачам отримувати дані з інших сервісів, таких як Google Drive або Dropbox. Тепер вони теж називаються додатками.

Згідно з довідковою сторінкою OpenAI:

конектори чату - "додатки з пошуком файлів"

конектори для глибоких досліджень - "додатки з глибокими дослідженнями"

синхронізовані конектори - "додатки із синхронізацією".

Крім того, додатки можуть використовувати інформацію з пам'яті, якщо функцію ввімкнено. Для користувачів ChatGPT Free, Plus, Go і Pro OpenAI може використовувати дані для навчання моделей, якщо ввімкнено опцію "поліпшити модель для всіх".

Магазин додатків у ChatGPT (фото: OpenAI)

Нові інтерактивні застосунки

Для більш інтерактивного досвіду користувачі можуть використовувати додатки ChatGPT, як-от Spotify, Zillow та інші сервіси, які запустилися ще в жовтні і тепер стали доступними в більшості країн. Наприклад, Spotify у ChatGPT тепер працює у Великій Британії, Швейцарії та по всій Європі.

Серед нових додатків:

Apple Music дає змогу знаходити музику, створювати плейлисти і керувати бібліотекою прямо в чаті

DoorDash дає змогу створювати кошик для покупок на основі рецептів і планувати харчування в одному вікні.

Spotify у ChatGPT (gif: Spotify)

Монетизація поки не розкрита

Як усі ці кроки допоможуть OpenAI перетворити АІ-бізнес на прибутковий проект, компанія поки не пояснила.

"Ми вивчаємо додаткові варіанти монетизації з часом, включно з цифровими товарами, і будемо ділитися новинами в міру того, як розробники і користувачі створюють і використовують застосунки", - зазначено в прес-релізі.