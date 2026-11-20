Що зміниться в інтерфейсі мобільного ChatGPT

Головна зміна стосується навігації, яку адаптують під швидкий доступ до інструментів та автономного агента.

Що додадуть?

Закріплення функцій: користувачі зможуть фіксувати на нижній панелі обрані розділи, зокрема Codex, Projects та Images.

Вкладка для ШІ-агента: у новому інтерфейсі зʼявиться окремий розділ для постійно активного агента Dot.

Оновлений пошук: компанія переробила пошук за функціями, щоб спростити навігацію та ознайомлення з можливостями сервісу.

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Як розширюють доступ до агентів Dots і чому за ними потрібен контроль?

Одночасно з оновленням інтерфейсу OpenAI відкриває Dots для ширшої аудиторії.

Доступ у тестовому режимі вже почали надавати невеликій групі користувачів ChatGPT Plus, а з 20 листопада функція стане доступною для всіх передплатників Business Standard.

Нагадаємо, що агентів Dots компанія представила наприкінці вересня. Вони оснащені власним хмарним компʼютером, взаємодіють із підключеними сервісами та здатні виконувати завдання у фоновому режимі між діалогами.

Попри автономність, робота таких агентів потребує нагляду через прогалини у безпеці: так під час організації офісного переїзду один із Dots самостійно розіслав перевізникам, страховим компаніям і керівникам будівель близько 300 листів.

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Хто отримає оновлення та чи працює воно в Україні?

На першому етапі новий інтерфейс тестують серед повнолітніх передплатників ChatGPT Pro, у яких уже є Dot або можливість його створити.

Також оновлений вигляд побачить невелика частка користувачів тарифу Plus.

Для частини учасників тестування дизайн активується автоматично, проте повернутися до попередньої версії можна у меню Settings - New ChatGPT Design.

У примітках до релізу вказано, що тестування не охоплює Європейську економічну зону, Велику Британію, Швейцарію та Південну Корею.

Оскільки Україна не входить до списку винятків, власники українських акаунтів можуть отримати оновлення за умови відповідності іншим критеріям. Розгортання відбувається поетапно.