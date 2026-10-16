Перебрав контроль над Chrome: OpenAI навчила ChatGP керувати вкладками

OpenAI випустила масштабне оновлення офіційного розширення ChatGPT для Google Chrome. Тепер ШІ здатний аналізувати вміст відкритих вкладок користувача, збирати інформацію з кількох сайтів одночасно та виконувати рутинні завдання безпосередньо на веб-сторінках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ChatGPT в X.

Нові можливості та інтеграція

Завдяки оновленню розширення користувачі можуть згадувати браузер у веб-версії або десктопному додатку ChatGPT через тег @chrome, надаючи ШІ доступ до відкритих сторінок.

Інструмент здатний

порівнювати товари на різних сайтах,

збирати зведені таблиці,

аналізувати пропозиції послуг.

A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome. First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you. If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info. If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open. — ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026

Серед ключових сценаріїв використання розробники виділяють

Аналіз та порівняння: ШІ може зіставити характеристики й ціни товарів або підрядників із різних вкладок і сформувати підсумковий звіт або чернетку листа.

Автоматичне заповнення даних: витяг інформації з робочих документів або брифів для автоматичного заповнення реєстраційних форм на сайтах.

Організація вкладок: впорядкування та групування великої кількості відкритих веб-сторінок.

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Автоматизація та бічна панель

Оновлення також зачепило бічну панель браузера, де тепер доступний повний функціонал ChatGPT разом із історією чатів. Своєю чергою, корпоративна версія ChatGPT Work отримала функцію прямого "контролю" вкладок.

За своїми можливостями інструмент нагадує функцію "auto browse" від Google у системі Gemini: ШІ може самостійно надсилати повідомлення, заповнювати медичні або реєстраційні анкети, завантажувати необхідні файли й навіть автоматично додавати заплановані візити до особистого та робочого календарів користувача.

Розширення вже доступне для завантаження у магазині додатків браузера Chrome.