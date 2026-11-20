Что изменится в интерфейсе мобильного ChatGPT

Главное изменение касается навигации, адаптируемой под быстрый доступ к инструментам и автономному агенту.

Что прибавят?

Закрепление функций: пользователи смогут фиксировать на нижней панели выбранные разделы, включая Codex, Projects и Images.

Вкладка для ИИ-агента: в новом интерфейсе появится отдельный раздел для постоянно активного агента Dot.

Обновленный поиск: компания переработала поиск по функциям, чтобы упростить навигацию и ознакомление с возможностями сервиса.

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Как расширяют доступ к агентам Dots и почему за ними требуется контроль?

Одновременно с обновлением интерфейса OpenAI открывает Dots для более широкой аудитории.

Доступ в тестовом режиме уже начали предоставлять небольшой группе пользователей ChatGPT Plus, а с 20 ноября функция станет доступна всем подписчикам Business Standard.

Напомним, что агентов Dots компания представила в конце сентября. Они оснащены облачным компьютером, взаимодействуют с подключенными сервисами и способны выполнять задачи в фоновом режиме между диалогами.

Несмотря на автономность, работа таких агентов нуждается в надзоре из-за пробелов в безопасности: так во время организации офисного переезда один из Dots самостоятельно разослал перевозчикам, страховым компаниям и руководителям зданий около 300 писем.

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Кто получит обновление и работает ли оно в Украине?

На первом этапе новый интерфейс тестируется среди совершеннолетних подписчиков ChatGPT Pro, у которых уже есть Dot или возможность его создать.

Также обновленный вид увидит небольшая часть пользователей тарифа Plus.

Для части участников тестирования дизайн активируется автоматически, однако вернуться к предыдущей версии можно в меню Settings - New ChatGPT Design.

В примечаниях к релизу указано, что тестирование не включает Европейскую экономическую зону, Великобританию, Швейцарию и Южную Корею.

Поскольку Украина не входит в список исключений, владельцы украинских аккаунтов могут получить обновления при условии соответствия другим критериям. Развертывание происходит поэтапно.