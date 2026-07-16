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OpenAI випустила перший гаджет: навіщо ШІ окрема клавіатура

13:12 16.07.2026 Чт
2 хв
Гаджет отримав світлодіоди та поворотний диск
aimg Ольга Завада
OpenAI випустила лімітований ШІ-пульт (скриншот: OpenAI)

OpenAI випустила свій перший фірмовий гаджет - Codex Micro. Пристрій, створений у партнерстві з Work Louder, призначений для керування ШІ-інструментом Codex і коштує 230 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Функціонал і дизайн

Технологічні експерти сходяться на думці, що Codex Micro нагадує попередні компактні клавіатури від Work Louder. Новий девайс оснащений спеціальними елементами керування, що полегшують взаємодію з нейромережами та ШІ-інструментами без постійного використання екранного інтерфейсу.

До ключових елементів керування належать:

Шість матових клавіш із LED-індикаторами: вони відображають актуальний статус роботи автономних ШІ-агентів.

Додаткові кнопки призначені для швидкого виконання рутинних операцій - прийняття або відхилення згенерованого коду, створення нових гілок розробки або активації голосового введення.

Поворотний перемикач: дозволяє регулювати рівень аналітичного мислення (reasoning), який використовує ШІ під час вирішення завдань.

Аналоговий джойстик: призначений для швидкого перемикання між активними робочими процесами.

Пристрій повністю підтримує кастомізацію. У комплекті постачаються змінні кейкапи для індивідуального налаштування клавіш під потреби користувача.

OpenAI випустила клавіатуру для керування кодингом у супердодатку Codex (скриншот: OpenAI)

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Контекст та доступність

Реліз фізичного контролера збігся з оновленням програмної екосистеми OpenAI. Розробники об'єднали можливості стандартного ChatGPT, кодинг-платформи Codex та нового інструменту для підвищення продуктивності ChatGPT Work в один супердодаток.

За словами OpenAI, нова клавіатура покликана "спростити навігацію у цій комплексній системі для професійних користувачів".

Проєкт Codex Micro виявився найменш проблемним серед апаратних розробок OpenAI. Інший запланований девайс компанії - розумна колонка - наразі перебуває у центрі судового розгляду.

Нагадаємо - компанія Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши її співробітників Тан Єв Таня та Чанг Лю (колишніх фахівців Apple) у викраденні комерційних таємниць під час переходу до ШІ-стартапу.

Контролер Codex Micro вже доступний для замовлення на офіційних сайтах OpenAI та Work Louder. Партнери попередили, що перша партія гаджетів випущена в обмеженій кількості.

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