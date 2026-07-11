Apple звинуватила OpenAI у крадіжці секретних розробок для ШІ-гаджета

Між Apple та OpenAI спалахнув гучний судовий конфлікт. Виробник iPhone заявляє, що конкурент використав його конфіденційні розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Apple подала позов до Окружного суду Північної Каліфорнії, звинувативши OpenAI у незаконному привласненні комерційних таємниць і порушенні умов договору.

За версією Apple, компанія використала конфіденційні розробки для створення нового пристрою на базі штучного інтелекту, який ще не представили публіці.

У центрі справи опинилися колишні співробітники Apple Чан Лю та Тан Тан, які після переходу до OpenAI працювали над апаратним напрямом компанії. Apple стверджує, що перед звільненням вони отримали доступ до великого обсягу внутрішніх матеріалів, зокрема технічної документації, інженерних презентацій і даних про продукти, які ще не вийшли на ринок.

Також компанія заявляє, що Тан використовував конфіденційну інформацію під час пошуку нових співробітників і передавав OpenAI відомості про постачальників Apple. Крім того, за твердженням позивача, іншим працівникам Apple нібито рекомендували, як правильно звільнятися, щоб забрати із собою цінні матеріали.

У позові також згадується компанія io Products, заснована колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Минулого року OpenAI придбала її для розвитку власного апаратного напряму. Сам Айв відповідачем у справі не є.

У OpenAI звинувачення відкинули.

"Ми не зацікавлені в комерційних таємницях інших компаній. Ми й надалі зосереджуємося на створенні інноваційних технологій, що розширюють можливості людей у всьому світі", - заявив речник компанії Дрю Пусатері.

За даними CNN, судовий спір може поставити під загрозу запуск нового ШІ-пристрою OpenAI, який очікується пізніше цього року, а також ускладнити підготовку компанії до виходу на біржу.

Конфлікт став черговим етапом загострення конкуренції між Apple та OpenAI. Попри партнерство, оголошене у 2024 році для інтеграції ChatGPT у продукти Apple, OpenAI активно переманює інженерів виробника iPhone для розвитку власного підрозділу з розробки апаратного забезпечення. За даними CNN, компанія вже найняла щонайменше десять колишніх співробітників Apple.