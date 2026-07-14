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Ера розумної Siri: Apple випустила перші публічні бета-версії iOS 27

10:17 14.07.2026 Вт
3 хв
Головною фішкою стала глибока інтеграція штучного інтелекту
aimg Ольга Завада
Ера розумної Siri: Apple випустила перші публічні бета-версії iOS 27 iOS 27 прискорить запуск додатків та передачу AirDrop (фото: Unsplash)
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Apple офіційно запустила публічне бета-тестування майбутніх програмних платформ. Попередні версії iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 та десктопної macOS 27 Golden Gate тепер доступні для встановлення.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Beta Apple.

iOS 27: революція Siri та кардинальне прискорення системи

Оновлена Siri AI тепер може

  • розуміти складні уточнювальні запитання,
  • аналізувати контент безпосередньо на екрані пристрою,
  • працювати у фоновому режимі.

Користувачі навіть зможуть персоналізувати виразність та тембр голосу асистента, а всі діалоги зберігатимуться в окремому новому додатку.

З усім тим, на етапі бета-тестування діє список очікувань: сама система наразі розпізнає лише англійську мову, а користувачі у ЄС тимчасово не матимуть доступу до ШІ-функцій через регуляторні обмеження.

Окрім віртуального помічника, оновлення для iPhone принесло багато інших корисних ШІ-інструментів:

Додаток "Фотографії" отримав функцію Spatial Reframing, яка дозволяє коригувати композицію та кут зйомки вже після того, як кадр було зроблено;

Інструмент Extend дозволяє автоматично домальовувати та розширювати межі зображення за допомогою генеративних моделей;

Оновлена функція Clean Up безслідно видаляє зайві об'єкти або випадкових людей із заднього плану;

Творча студія Image Playground отримала покращені алгоритми для генерації високоякісного контенту у фотореалістичному стилі.

Читайте більше: Apple тестує китайські чипи пам'яті: чому це викликало скандал у США

Цікаво, що швидкість запуску мобільних додатків зросла на 30 відсотків, щойно зроблені знімки з'являються в галереї на 70 відсотків швидше, а бездротова передача файлів через AirDrop прискорилася на 80 відсотків.

Браузер Safari навчився автоматично групувати відкриті вкладки та моніторити сторінки інтернет-магазинів на предмет зниження цін, а менеджер паролів тепер вміє самостійно знаходити та оновлювати занадто слабкі комбінації символів.

Також розробники Купертіно виправили недоліки минулорічного інтерфейсу Liquid Glass, додавши спеціальний повзунок для налаштування прозорості та читабельності елементів.

watchOS 27: розумний трекінг та бездротова автономність

Apple Watch із виходом watchOS 27 також отримають підтримку Siri AI. Свіжа прошивка додає динамічну сітку додатків Dynamic App Grid, яка самостійно виводить на перший план потрібні програми залежно від контексту.

Крім того, з'явився жест одинарного тапу для розгортання віджетів, підтримка відстеження періодів менопаузи та автономний режим для Workout Buddy, який тепер працює без обов'язкового підключення до iPhone.

Більше цікавого: Перший складаний iPhone майже підтвердили: що знайшли у коді iOS 27

macOS 27 Golden Gate: ШІ як головний інструмент продуктивності

На комп'ютерах під управлінням macOS 27 Golden Gate штучний інтелект позиціонується як "потужний робочий інструмент". Викликати розумного помічника можна безпосередньо через пошук Spotlight, використовуючи його для рерайтингу, аналізу документів або тексту на екрані.

ОС для Mac також отримала візуальні оновлення у стилі Liquid Glass: уніфіковані панелі інструментів, бічні панелі від краю до краю та витонченіші форми вікон.

iPadOS 27: оптимізація під Apple Pencil та п'ятикратне прискорення SSD

Планшети на iPadOS 27 перейняли всі ключові фішки мобільної платформи для iPhone. Серед ексклюзивних нововведень для великого екрана - функція Visual Intelligence, яка працює в парі зі стилусом Apple Pencil.

Користувачу достатньо просто обвести олівцем будь-який об'єкт на знімку екрана, щоб ШІ миттєво знайшов про нього інформацію.

Також суттєво модернізували роботу із зовнішніми накопичувачами: швидкість прямого обміну даними між iPad та портативними SSD-дисками зросла у п'ять разів, зрівнявшись за ефективністю з фірмовим файловим менеджером Finder на комп'ютерах Mac.

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