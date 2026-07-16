OpenAI выпустила первый гаджет: зачем ИИ отдельная клавиатура

Функционал и дизайн

Технологические эксперты сходятся во мнении, что Codex Micro напоминает предыдущие компактные клавиатуры от Work Louder. Новый аксессуар оснащен специальными элементами управления, облегчающими взаимодействие с нейросетями и ИИ-инструментами без постоянного использования экранного интерфейса.

К ключевым элементам управления относятся:

Шесть матовых клавиш с LED-индикаторами : они отображают текущий статус работы автономных ИИ-агентов.

Дополнительные кнопки предназначены для быстрого выполнения рутинных операций - принятия или отклонения сгенерированного кода, создания новых ветвей разработки или активации голосового ввода.

Поворотный переключатель позволяет регулировать уровень аналитического мышления (reasoning), который использует ИИ при решении задач.

Аналоговый джойстик: предназначен для быстрого переключения между активными рабочими процессами.

Устройство полностью поддерживает кастомизацию. В комплекте поставляются сменные кейкапы для индивидуальной настройки клавиш под потребности пользователя.

OpenAI выпустила клавиатуру для управления кодингом в суперприложении Codex (скриншот: OpenAI)

Контекст и доступность

Релиз физического контроллера совпал с обновлением программной экосистемы OpenAI. Разработчики объединили возможности стандартного ChatGPT, кодинг-платформы Codex и нового инструмента для повышения производительности ChatGPT Work в одно суперприложение.

По словам OpenAI, новая клавиатура призвана упростить навигацию в этой комплексной системе для профессиональных пользователей.

Проект Codex Micro оказался менее проблемным среди аппаратных разработок OpenAI. Другой запланированный девайс компании - умная колонка - находится в центре судебного разбирательства.

Напомним, компания Apple подала иск против OpenAI, обвинив ее сотрудников Тан Ев Таня и Чанг Лю (бывших специалистов Apple) в похищении коммерческих тайн во время перехода в ИИ-стартап.

Контроллер Codex Micro уже доступен для заказа на официальных сайтах OpenAI и Work Louder. Партнеры предупредили, что первая партия гаджетов выпущена в ограниченном количестве.