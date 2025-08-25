OpenAI пропонувала Британії дати всім жителям преміум-доступ до ChatGPT, але є нюанс

Ідея виникла під час зустрічі міністра технологій Великої Британії Пітера Кайла та співзасновника OpenAI Сема Альтмана в Сан-Франциско.

Угода не була підписана через високу ціну доступу до ChatGPT Plus - близько двох мільярдів фунтів стерлінгів.

OpenAI пропонує безкоштовні та передплатні версії ChatGPT. Платна версія коштує 20 доларів на місяць і надає користувачам швидший час відгуку та пріоритетний доступ до нових функцій.

У липні Пітер Кайл підписав угоду з OpenAI про використання штучного інтелекту в державних службах Великої Британії. Вона може надати OpenAI доступ до урядових даних і призвести до використання її програмного забезпечення в освіті, обороні, безпеці та системі правосуддя.

Пітер Кайл був активним поборником штучного інтелекту в уряді, а також схвалив його використання на власній посаді. У березні стало відомо, що він звернувся до ChatGPT за порадою щодо того, чому британські компанії не впроваджують штучний інтелект і в яких подкастах йому варто з'являтися.

Велика Британія є одним із п’яти провідних ринків OpenAI для платних підписок на ChatGPT.

Протягом останніх місяців компанія вела переговори з кількома урядами та домовилася про угоду з Об'єднаними Арабськими Еміратами про "впровадження ChatGPT по всій країні" та використання цієї технології в державному секторі, включаючи транспорт, охорону здоров'я та освіту.