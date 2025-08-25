RU

OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT, но есть нюанс

Иллюстративное фото: OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Руководитель Open AI и правительство Британии обсудили доступ к ChatGPT Plus для всей страны. Сделка могла бы стоить 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Идея возникла во время встречи министра технологий Великобритании Питера Кайла и соучредителя OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско.

Соглашение не было подписано из-за высокой цены доступа к ChatGPT Plus - около двух миллиардов фунтов стерлингов.

OpenAI предлагает бесплатные и подписные версии ChatGPT. Платная версия стоит 20 долларов в месяц и предоставляет пользователям более быстрое время отклика и приоритетный доступ к новым функциям.

В июле Питер Кайл подписал соглашение с OpenAI об использовании искусственного интеллекта в государственных службах Великобритании. Оно может предоставить OpenAI доступ к правительственным данным и привести к использованию ее программного обеспечения в образовании, обороне, безопасности и системе правосудия.

Питер Кайл был активным поборником искусственного интеллекта в правительстве, а также одобрил его использование на собственной должности. В марте стало известно, что он обратился к ChatGPT за советом относительно того, почему британские компании не внедряют искусственный интеллект и в каких подкастах ему стоит появляться.

Великобритания является одним из пяти ведущих рынков OpenAI для платных подписок на ChatGPT.

В течение последних месяцев компания вела переговоры с несколькими правительствами и договорилась о соглашении с Объединенными Арабскими Эмиратами о "внедрении ChatGPT по всей стране" и использовании этой технологии в государственном секторе, включая транспорт, здравоохранение и образование.

 

 

 

В начале августа OpenAI официально выпустила свою новую флагманскую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков через API. По словам главы компании Сэма Альтмана, GPT-5 стала настоящим прорывом по сравнению с предыдущими поколениями: имеет более высокую точность, быстрее отвечает и реже ошибается.

В июле РБК-Украина писало о презентации в Киеве проекта украинского ChatGPT.

