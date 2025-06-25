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У Києві презентували проект українського ChatGPT: що відомо

Київ, Середа 25 червня 2025 11:31
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У Києві презентували проект українського ChatGPT: що відомо Фото: у Києві презентували проект українського ChatGPT (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Києві відбулася одна з наймасштабніших ІТ-подій року - Tech360: Policy, Talents & Growth, організована Асоціацією IT Ukraine. Захід об’єднав понад 50 спікерів - лідерів думок, представників держави, бізнесу й освіти, а також більш як 600 учасників у залі та онлайн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів заходу.

Трек Talents був зосереджений на викликах ІТ-освіти, профорієнтації та інтеграції ветеранів. Серед ключових спікерів - Юлія Кіріллова (Мінветеранів), Михайло Винницький (МОН), Сергій Бабак (Комітет ВРУ з освіти) та Тарас Кицмей (SoftServe).

Обговорювались реформи освітніх стандартів, створення нових університетів до 2030 року, роль швидких кваліфікаційних центрів і партнерських ініціатив, таких як "IT Connect UA" - проєкту для підтримки навчання українців, зокрема ветеранів.
У Києві презентували проект українського ChatGPT: що відомо
Фото:Tech360: Policy, Talents & Growth Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Окрема увага була приділена підвищенню доступності ІТ-ринку: AI-рішення для людей з інвалідністю, біопротезування, адаптація робочих просторів. Виступаючи у панелі про демографічні виклики, Оксана Жолнович (Мінсоцполітики) підкреслила важливість інклюзивності у цифровій трансформації.

"Ми стоїмо на межі, де технології впливають на саму сутність державної безпеки. Штучний інтелект у відповідальних руках - це і щит, і меч України у війні майбутнього. Але головним є довіра та взаємодія. Лише разом ми зможемо створити рішення, які захищатимуть країну сьогодні та забезпечать її перевагу у майбутньому", - зазначив модератор панелі, CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

Tech360: Policy, Talents & Growth став не лише майданчиком обговорень, а й інкубатором нових партнерств та ідей. Як відзначили організатори, саме такі зустрічі пришвидшують трансформацію ІТ-ринку і сприяють зростанню цифрової незалежності країни в умовах війни.

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