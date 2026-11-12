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Росіяни розіграли топів OpenAI від імені Умєрова: що дізналися про зброю для України

12:14 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Росіяни розіграли топів OpenAI від імені Умєрова: що дізналися про зброю для України Російські пранкери виманили у керівництва OpenAI деталі співпраці з Україною (колаж: РБК-Україна)
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Російські пранкери ошукали трьох високопоставлених співробітників OpenAI з питань національної безпеки. Під час розмови вони обговорили військову підтримку України та плани компанії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Intercept.

Що відомо?

Злочинці видали себе за голову Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова, провівши 17-хвилинну відеорозмову, запис якої згодом опублікували на платформі Rumble.

До пастки російських пранкерів потрапили ключові фігури OpenAI, які відповідають за державну та міжнародну безпеку:

  • Саша Бейкер, яка керує політикою національної безпеки в компанії та раніше обіймала високу посаду в Міністерстві оборони США;

  • Керолайн Зір, лідерка зі стратегічних ініціатив, яка також має досвід роботи у Пентагоні;

  • Бен Крамптон, який очолює взаємодію компанії з питань європейської національної безпеки та раніше працював у структурах Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу.

Під час розмови сторони обговорили можливість військової допомоги Україні, зокрема надання озброєння для наступальних операцій та ШІ-технологій для потреб оборони.

Крамптон зазначав, що компанія прагне "глибоких відносин з Україною", однак усередині організації існує певна пересторога щодо залучення технологій у наступальних військових цілях.

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Згадки про Пентагон та Ілона Маска

Окремо обговорювалися спільні ініціативи з українським урядом. Зокрема, учасники обговорювали використання моделі Daybreak Blue для пошуку й усунення вразливостей у комп’ютерних системах.

Також йшлося про розширення співпраці з Міноборони України за посередництва "вашингтонського колеги", який раніше працював із підрозділом Delta українського оборонного відомства.

Крім того, обговорювалася ситуація навколо Ілона Маска та позиція президента США щодо України. Саша Бейкер запевнила, що більшість американців і дослідників компанії підтримують Україну.

Стосовно заяв американського президента Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського Бейкер зазначила, що це "викликає жаль".

Речник OpenAI Нейт Еванс підтвердив факт інциденту. За його словами, компанія провела внутрішнє розслідування із залученням компетентних органів і вжила заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

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