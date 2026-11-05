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OpenAI додала GIF у ChatGPT: тепер ШІ може оживляти малюнки та меми

13:11 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
OpenAI додала GIF у ChatGPT: тепер ШІ може оживляти малюнки та меми OpenAI випустила нейромережу Images 2.6 (колаж: РБК-Україна)
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OpenAI оновила генератор зображень: тепер він може створювати анімовані GIF, точніше відтворювати деталі під час редагування та швидше генерувати мультимедіа.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Запуск GIF-анімацій та покращення швидкості

Однією з ключових функцій оновленого інструменту стала підтримка створення анімованих GIF-файлів.

Користувачі та маркетологи тепер можуть "оживляти" брендові маскоти, створювати реакції та меми для соціальних мереж або розробляти анімоване розкадрування.

При цьому для початку роботи не обов'язково мати готовий дизайн - система здатна перетворити навіть простий ручний ескіз на виразного анімованого персонажа.

Швидкість генерації зображень у новій версії зросла на 50 відсотків порівняно з попередніми показниками. За даними компанії, наразі користувачі по всьому світу створюють понад 4 мільярди зображень на тиждень, що в середньому становить понад 500 мільйонів робіт щодня.

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Нові можливості для розробників та доступність

У рамках API розробникам запропонували дві версії моделі: GPT-Image-2.6 Flare та Sunburst.

Модифікація Flare орієнтована на максимальну швидкість і здатна генерувати зображення низької якості всього за 6 секунд.

Натомість Sunburst забезпечує вищу точність, деталізованість та збереження консистентності персонажів і предметів. Це стосується будь-якого етапу допрацювання.

Серед інших функціональних оновлень у розробницькому середовищі з'явилися:

  • Експорт векторної графіки у форматі SVG для використання на сайтах та в друку.
  • Розмітка зображень безпосередньо через API для точного вказання зон редагування.
  • Нові параметри складності та контролю якості для оптимізації витрат ресурсів і часу генерації.

Модель Images 2.6 відтепер доступна глобально для всіх передплатників ChatGPT та Codex на десктопних, мобільних і вебплатформах.

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Ціни

Модель Images 2.6 відтепер доступна глобально в ChatGPT та Codex на всіх рівнях тарифних планів.

Для розробників, які використовують інструмент через API, тарифікація зберігається на рівні базових токенів: 5 доларів за 1 мільйон вхідних текстових токенів, 8 доларів за 1 мільйон токенів зображень та 30 доларів за 1 мільйон токенів згенерованих зображень.

Підсумкова вартість однієї генерації варіюється залежно від обраних налаштувань якості та складності - від 0,025 долара за базове зображення низької якості до 0,053 долара за високодеталізовані роботи.

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