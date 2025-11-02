ua en ru
ОПЕК+ согласует небольшое увеличение добычи нефти, - Bloomberg

Вена, Воскресенье 02 ноября 2025 17:08
ОПЕК+ согласует небольшое увеличение добычи нефти, - Bloomberg Фото: страны-производители нефти немного увеличат добычу (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Страны формата ОПЕК+ намерены одобрить небольшое увеличение добычи в декабре. Встреча должна пройти сегодня в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что ключевые члены формата во главе с Саудовской Аравией ратифицируют возобновление добычи примерно на 137 000 баррелей в сутки.

Этот уровень позволит сохранить темпы небольшого увеличения добычи, уже объявленного на октябрь и ноябрь, пишет Bloomberg.

Отметим, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры постепенно возобновляют приостановленную два года назад добычу. Сегодняшняя встреча пройдет на фоне растущего давления на Россию в связи с введением американских санкций против двух крупнейших нефтедобывающих компаний.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в конце ноября намерен посетить Вашингтон. Предполагается, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом могут быть объявлены меры, которые приведут к снижению мировых цен на нефть.

Напомним, ранее Reuters написало, что нарастить добычу готовы Саудовская Аравия, РФ, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир. Однако не исключено, что страны ОПЕК+ могут взять паузу на некоторое время.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о первых серьезных санкциях против России на втором сроке Дональда Трампа. Ограничения затронули "Роснефть" и "Лукойл". По данным западных СМИ, индийские НПЗ на фоне таких ограничений уже начали сокращать импорт российской нефти.

Также стало известно, что экспорт российских нефтепродуктов резко сократился на фоне новых санкций Запада и успешных атак Украины. В частности, общий объем поставок по морю в первые 26 дней октября составил 1,89 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель как минимум с начала 2022 года.

