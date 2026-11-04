Опалювальний сезон в Одесі стартує 9 листопада: кому увімкнуть тепло першими

Згідно з документом, системи централізованого опалення вмикатимуть поетапно. Це доручили забезпечити комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", міським департаментам, районним адміністраціям та іншим виконавчим органам.

Також до поетапного запуску опалення рекомендували долучитися Одеській ТЕЦ, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та обслуговуючим підприємствам.

Департамент міського господарства та районні адміністрації контролюватимуть забезпечення теплоносіями всіх житлових і адміністративних будівель міста незалежно від їхньої підпорядкованості.

Крім того, підприємства теплопостачання мають щодня звітувати міському департаменту про параметри джерел тепла та фактично вироблені показники теплоносіїв. Водночас "Інфоксводоканал", ДТЕК Одеські електромережі та "Одесагаз" мають забезпечити джерела теплопостачання водою, електроенергією та природним газом відповідно.