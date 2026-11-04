Опалювальний сезон в Одесі стартує 9 листопада: кому увімкнуть тепло першими

В Одесі опалювальний сезон 2026-2027 років розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло мають подати до закладів освіти, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на розпорядження Одеського міського голови № 818 від 4 листопада 2026 року.
Згідно з документом, системи централізованого опалення вмикатимуть поетапно. Це доручили забезпечити комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси", міським департаментам, районним адміністраціям та іншим виконавчим органам.
Також до поетапного запуску опалення рекомендували долучитися Одеській ТЕЦ, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та обслуговуючим підприємствам.
Департамент міського господарства та районні адміністрації контролюватимуть забезпечення теплоносіями всіх житлових і адміністративних будівель міста незалежно від їхньої підпорядкованості.
Крім того, підприємства теплопостачання мають щодня звітувати міському департаменту про параметри джерел тепла та фактично вироблені показники теплоносіїв. Водночас "Інфоксводоканал", ДТЕК Одеські електромережі та "Одесагаз" мають забезпечити джерела теплопостачання водою, електроенергією та природним газом відповідно.
Нагадаємо, на початку листопада опалювальний сезон почали запускати в низці міст України. Зокрема, 2 листопада до тепла почали підключати житлові будинки в Києві, Черкасах, Чернівцях, Полтаві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Ірпені. У більшості міст подачу теплоносія організували поетапно, тому запуск опалення в різних будинках міг тривати кілька днів.
Ще 1 листопада опалювальний сезон для населення розпочався у Вінниці та Слов'янську. Раніше тепло почали подавати до житлових будинків у Тернополі та Хмельницькому, а 30 жовтня - у Львові.