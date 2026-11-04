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Отопительный сезон в Одессе стартует 9 ноября: кому включат тепло первыми

20:11 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе отопительный сезон 2026-2027 годов начнется 9 ноября. Сначала тепло должны подать в учебные заведения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Одесского городского головы №818 от 4 ноября 2026 года.

Согласно документу системы централизованного отопления будут включать поэтапно. Это поручили обеспечить коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", городским департаментам, районным администрациям и другим исполнительным органам.

Также к поэтапному запуску отопления рекомендовали присоединиться Одесской ТЭЦ, жилищно-строительным кооперативам, объединениям совладельцев многоквартирных домов и обслуживающим предприятиям.

Департамент городского хозяйства и районные администрации будут контролировать обеспечение теплоносителями всех жилых и административных зданий города независимо от их подчиненности.

Кроме того, предприятия теплоснабжения должны ежедневно отчитываться в городском департаменте о параметрах источников тепла и фактически выработанных показателях теплоносителей. В то же время, "Инфоксводоканал", ДТЭК Одесские электросети и "Одессагаз" должны обеспечить источники теплоснабжения водой, электроэнергией и природным газом соответственно.

Напомним, в начале ноября отопительный сезон начали запускать в ряде городов Украины. В частности, 2 ноября к теплу начали подключать жилые дома в Киеве, Черкассах, Черновцах, Полтаве, Запорожье, Ивано-Франковске и Ирпене. В большинстве городов подачу теплоносителя организовали поэтапно, поэтому запуск отопления в разных домах мог занять несколько дней.

Еще 1 ноября отопительный сезон для населения начался в Виннице и Славянске. Ранее тепло начали подавать в жилые дома в Тернополе и Хмельницком , а 30 октября - во Львове.

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