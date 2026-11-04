Отопительный сезон в Одессе стартует 9 ноября: кому включат тепло первыми

Согласно документу системы централизованного отопления будут включать поэтапно. Это поручили обеспечить коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", городским департаментам, районным администрациям и другим исполнительным органам.

Также к поэтапному запуску отопления рекомендовали присоединиться Одесской ТЭЦ, жилищно-строительным кооперативам, объединениям совладельцев многоквартирных домов и обслуживающим предприятиям.

Департамент городского хозяйства и районные администрации будут контролировать обеспечение теплоносителями всех жилых и административных зданий города независимо от их подчиненности.

Кроме того, предприятия теплоснабжения должны ежедневно отчитываться в городском департаменте о параметрах источников тепла и фактически выработанных показателях теплоносителей. В то же время, "Инфоксводоканал", ДТЭК Одесские электросети и "Одессагаз" должны обеспечить источники теплоснабжения водой, электроэнергией и природным газом соответственно.