Цифры в платежках за февраль снова выросли: в "Киевтеплоэнерго" назвали причину

Среднемесячная температура в Киеве в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2 градуса. В связи с эти стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м (на 6%).

Как отмечается в сообщении, объемы потребления тепла домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

Из-за снижения температуры в феврале 2021 года дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе этого года. А стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. н.

В "Киевтеплоэнерго" привели конкретный пример увеличения суммы в платежке за февраль. Если многоквартирный дом в Голосеевском районе в январе потребил 104,09 Гкал, то в феврале - 111,49 Гкал. Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв.м в январе составило 1,1407 Гкал, а в феврале - 1,2208 Гкал. При неизменном тарифе жители этой квартиры в феврале оплатят на 132 грн больше (2019 грн против 1887 грн в январе).

Как отметили в пресс-службе, в феврале среднемесячная температура в Киеве составила 4,7 градусов, и это самый низкий показатель за последние два года. В феврале 2021 года в Киеве среднемесячная температура была на 2,2 градуса ниже, чем в январе (2,5 градусов мороза), и на 4 градуса - чем в декабре (0,6 градусов мороза).