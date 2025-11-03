Опалювальний сезон 2025: коли тепло з'явиться у більшості будинків в Україні

Яка ситуація з теплопостачанням в Україні

Експерт розповів, що підключення до тепла в Україні вже розпочалось.

"На сьогоднішній день, дійсно, у нас вже можна говорити про те, що близько 70-80% котелень підключені/підключаються до тепла", - поділився він.

Говорячи про соціальну сферу, Замулко зауважив: "теж рухаємося в дуже такому швидкому темпі позитиву".

"На сьогоднішній день у нас теж близько 70% забезпечення цього", - уточнив фахівець.

Т. в. о. голови Держенергонагляду повідомив, що інформація стосовно житлового фонду - оперативна, тобто постійно змінюється.

Водночас вже можна казати про "близько 50-55%" житла, до якого подають тепло.

"Чому такі ситуації? Тому що, в принципі, деякі ОСББ, деякі кооперативи, вони відкладали підключення тепла. І це - свідомо. Тому що вони хотіли почати з нового місяця", - пояснив Замулко.

Коли з'явиться тепло у більшості будинків

"Що стосується технічної частини... Як і в минулі роки - у нас завжди присутні певні питання, пов'язані з технічними можливостями. Але тут принципове питання, наскільки швидко можна їх усунути", - розповів очільник Держенергонагляду.

Він зауважив, що говорити про те, що наразі "є якісь критичні питання" - не можна.

"А звичайні технічні питання, неможливості подачі тепла, на сьогоднішній день вони, зрозуміло, що фіксуються", - визнав посадовець.

Водночас він уточнив, що фіксуються такі питання "в незначній кількості".

"На сьогоднішній день, слава Богу, в нас є ще сонячна активність. І, я так думаю, що до кінця цього тижня ми вже вийдемо на досить високі відсотки по підключенню тепла до житлових приміщень і безпосередньо в соціальних наших сферах", - підсумував Замулко.