Отопительный сезон 2025: когда тепло появится в большинстве домов в Украине

Какова ситуация с теплоснабжением в Украине

Эксперт рассказал, что подключение к теплу в Украине уже началось.

"На сегодняшний день, действительно, у нас уже можно говорить о том, что около 70-80% котельных подключены/подключаются к теплу", - поделился он.

Говоря о социальной сфере, Замулко отметил: "тоже движемся в очень таком быстром темпе позитива".

"На сегодняшний день у нас тоже около 70% обеспечения этого", - уточнил специалист.

В. и. о. главы Госэнергонадзора сообщил, что информация по жилому фонду - оперативная, то есть постоянно меняется.

В то же время уже можно говорить об "около 50-55%" жилья, к которому подают тепло.

"Почему такие ситуации? Потому что, в принципе, некоторые ОСМД, некоторые кооперативы, они откладывали подключение тепла. И это - сознательно. Потому что они хотели начать с нового месяца", - объяснил Замулко.

Когда появится тепло в большинстве домов

"Что касается технической части... Как и в прошлые годы - у нас всегда присутствуют определенные вопросы, связанные с техническими возможностями. Но здесь принципиальный вопрос, насколько быстро можно их устранить", - рассказал глава Госэнергонадзора.

Он отметил, что говорить о том, что сейчас "есть какие-то критические вопросы" - нельзя.

"А обычные технические вопросы, невозможности подачи тепла, на сегодняшний день они, разумеется, фиксируются", - признал чиновник.

В то же время он уточнил, что фиксируются такие вопросы "в незначительном количестве".

"На сегодняшний день, слава Богу, у нас есть еще солнечная активность. И, я так думаю, что до конца этой недели мы уже выйдем на достаточно высокие проценты по подключению тепла в жилые помещения и непосредственно в социальных наших сферах", - подытожил Замулко.