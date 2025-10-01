Європа входить в опалювальний сезон із повними газовими сховищами та низькими цінами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Підземні сховища газу в ЄС, ключовий захист регіону від стрибків попиту, на початок жовтня заповнені більш ніж на 82% після активної літньої кампанії із закачування.



Ціна газу на хабі TTF у Нідерландах перебуває на рівні 31,2 євро за МВт-год (близько 390 доларів за тисячу кубометрів), що на чверть нижче, ніж рік тому.



Ситуація на ринках і прогнози експертів

"Ми перебуваємо у відносно хорошій ситуації", - заявив Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик A/S Global Risk Management. "Головне питання, звичайно, полягає в тому, чи стане ця зима останньою, коли ринок буде занепокоєний поставками газу".

Запаси газу, які зазвичай покривають близько третини зимового попиту, залишаються критичним показником. Багато аналітиків прогнозують, що 2026 року глобальна пропозиція газу перейде в профіцит, що полегшить майбутні закачування і принесе довгоочікуване полегшення європейським споживачам.

Волатильність і заходи Європи

Ціни на газ різко знизилися порівняно з піком 2022 року. Однак на початку цього року спалахнули побоювання, коли холодна погода, слабке вироблення вітрової енергії знизили резерви до мінімального рівня за багато років.

У підсумку Європа змогла залучити додаткові партії СПГ, оскільки попит у Китаї залишався низьким, а слабке промислове споживання вивільнило додаткові обсяги. З квітня по вересень закачування газу зросло на третину порівняно з минулим роком.

Динаміка запасів у різних країнах

Останніми тижнями темпи поповнення сповільнилися через ремонтні роботи в Норвегії та Алжирі, а також раннє похолодання. Проте запаси можуть досягти 89% до кінця жовтня.

"Цього буде більш ніж достатньо для забезпечення поставок взимку", - зазначив Том Маржек-Мансер, директор з газу і СПГ в Європі компанії Wood Mackenzie.

Ситуація різниться за країнами. Франція вже перевищила позначку в 90% і продає потужності під закачування на наступний рік. Німеччина, найбільший споживач у ЄС, відстає: найбільше сховище Реден заповнене лише на 29% за цільового показника 45%. Проте загальний рівень запасів у країні вважають достатнім.

Ризики майбутньої зими

У Великій Британії, де обсяги зберігання найнижчі в Європі, найбільше сховище так і не було закачано влітку, що посилює залежність країни від імпорту, особливо СПГ.

Найближчими місяцями Європа зіткнеться з перевіркою готовності до холодів. Очікується більш прохолодний початок жовтня і зниження вітрової генерації, що підвищить роль газу в енергосистемі. Різке похолодання в Європі або Азії може посилити баланс.

Споживання газу в Європі зазвичай різко зростає взимку, і в цьому опалювальному сезоні воно було значно вищим, ніж у попередньому році.

Прогнози на кінець сезону

За прогнозами BloombergNEF, за відсутності різких потрясінь Європа завершить опалювальний сезон із запасами на рівні близько 33% проти середнього показника за п'ять років у 45%. У разі холодної зими рівень може впасти до 22%.

"Назріваючий профіцит СПГ має полегшити ситуацію з балансами газу", - зазначив аналітик HSBC Саднан Алі. "Однак у разі холоднішої, ніж зазвичай, зими баланс виглядатиме більш напруженим".