Отопительный сезон 2025/26. "Нафтогаз" сообщил, сколько газа в хранилищах

Украина, Среда 01 октября 2025 16:46
Отопительный сезон 2025/26. "Нафтогаз" сообщил, сколько газа в хранилищах Фото: Сергей Корецкий, председатель правления "Нафтогаза" (facebook.com/sergii.koretskyi.page )
Автор: Валерий Ульяненко

"Нафтогаз" на 95-97% выполнил план Кабмина по закачке более 13 млрд кубометров газа в хранилища к началу отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления компании Сергея Корецкого, которого цитирует издание Интерфакс-Украина.

"В рамках плана, утвержденного Кабинетом министров до начала ОЗП, потому что есть еще и другие задачи, мы выполнили его на 95-97%", - заявил он.

Слова Корецкого прозвучали после подписания в Киеве с Европейским инвестиционным банком соглашения на 300 млн евро для закупки газа.

Он отметил, что до начала отопительного сезона еще есть время. Глава правления "Нафтогаза" добавил, что имеет "сдержанный оптимизм" относительно выполнения поставленной правительством задачи по накоплению в хранилищах достаточных объемов газа для прохождения отопительного сезона.

Согласно поручению Минэнерго, на начало осенне-зимнего периода в хранилищах должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа. Из них 4,6 млрд кубометров - это импорт.

Напомним, ЕС начинает отопительный сезон с полными газовыми хранилищами благодаря закупке дополнительных партий сжиженного газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате вражеских обстрелов украинской энергетики "Нафтогаз" вынужден импортировать в этом году 5,8 млрд кубометров газа.

Кабинет министров подчеркнул, что зимой украинцы должны быть готовы к любым сценариям, начиная от обычных аварийных ситуаций и заканчивая массированными обстрелами.

