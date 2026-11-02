Опалення запускають у Києві та ще низці міст: де батареї почнуть теплішати 2 листопада

Де запускають опалення 2 листопада

Київ

У столиці з понеділка починають підключати до опалення житлові будинки. За словами мера Віталія Кличка, опалювальний сезон розпочався ще 16 жовтня - тоді тепло почали подавати до лікарень, дитсадків і шкіл.

За заявками керівників підключили майже половину закладів соціальної сфери. Зокрема, тепло вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

Кличко пояснив, що запуск централізованої системи теплопостачання Києва, протяжність мереж якої становить близько 3 тисяч кілометрів, потребує до семи днів. Тому підключення житлового сектору вирішили розпочати заздалегідь, до прогнозованого похолодання.

Черкаси

Із 2 листопада опалювальний сезон стартує для населення. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що подачу тепла до житлових будинків здійснюватимуть поступово. Підключення триватиме кілька днів, тому в різних будинках батареї почнуть теплішати в різний час.

Освітні та медичні заклади Черкас підключили раніше.

Чернівці

Із понеділка опалення починають подавати до житлових будинків та на підприємства. За словами міського голови Романа Клічука, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому 30 жовтня з урахуванням прогнозу поступового зниження середньодобової температури.

Школи, медичні заклади та інші об'єкти соціальної інфраструктури міста почали обігрівати ще 20 жовтня - за заявками керівників.

Полтава

У Полтавській громаді 2 листопада розпочинається опалювальний період 2026-2027 років. За інформацією "Полтаваобленерго", котельні запускатимуть за погодженим графіком протягом двох діб.

Тому частина мешканців отримає тепло вже в понеділок, решта - у вівторок, 3 листопада. Якщо опалення не з'явиться, мешканцям радять звертатися до балансоутримувачів будинків, зокрема керуючих компаній, ЖБК та ОСББ.

Запоріжжя

У місті котельні запускатимуть поетапно з 2 до 9 листопада, повідомила секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко. Після подачі теплоносія керуючі компанії, ОСББ і ЖБК мають налагодити внутрішньобудинкові системи, видалити повітря та продути стояки.

Із 10 листопада контакт-центр 1580 почне приймати звернення щодо відсутності опалення.

Івано-Франківськ

У місті котельні почали поступово вмикати в ніч на 2 листопада. Міський голова Руслан Марцінків очікує, що до кінця дня більшість із них уже працюватиме.

За його словами, наразі 499 будинків в Івано-Франківську залишаються на централізованому опаленні.

Ірпінь

Комунальне підприємство "Теплоенергопостач" розпочинає подачу теплоносія до житлових будинків та об'єктів соціальної сфери. Водночас через відключення електроенергії запуск системи може тривати довше, а тепло в оселях з'являтиметься поступово.

Де опалювальний сезон уже розпочався

У Вінниці опалювальний сезон для мешканців стартував 1 листопада. Станом на 11:00 2 листопада тепло подали у 487 із 1210 житлових будинків, які обслуговує "Вінницяміськтеплоенерго".

У соціальній сфері міста опалення вже отримують 47 дитячих садків, 9 закладів охорони здоров'я, 31 школа та 3 навчально-виховні комплекси.

Також 1 листопада опалювальний сезон розпочався у Слов'янську Донецької області. За даними міського голови Вадима Ляха, станом на 14:00 неділі тепло вже подавали до 254 багатоповерхових будинків. Водночас комунальники продовжували роботи, щоб тепло дійшло безпосередньо до квартир.