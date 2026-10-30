Коли в Києві увімкнуть опалення в будинках: названа дата

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнуть підключення до опалення житлових будинків. Рішення ухвалили за кілька днів до прогнозованого різкого похолодання, оскільки запуск усієї системи централізованого теплопостачання потребує до тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час брифінгу .

За його словами, опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня. Спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери - лікарень, дитсадків і шкіл.

Наразі за заявками керівників підключили майже 50% таких закладів. Зокрема, тепло вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

Скільки часу потрібно на запуск опалення в Києві

Як пояснив Кличко, централізована система теплопостачання столиці є однією з найбільших у Європі. Протяжність тепломереж Києва становить близько 3 тисяч кілометрів.

Тому на запуск системи після ухвалення рішення про початок опалювального сезону необхідно до семи днів.

Міський голова зазначив, що саме з урахуванням цих термінів Київ вирішив розпочати підключення житлового сектору заздалегідь - до суттєвого зниження температури.

Що відомо про початок опалювального сезону в Києві

Нагадаємо, 16 жовтня у столиці офіційно розпочався опалювальний сезон. Першими тепло почали отримувати лікарні, школи та дитячі садки.

Кличко заявив, що Київ розпочинає опалювальний сезон в екстремальних через постійні російські обстріли.

"Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають", - наголосив мер.