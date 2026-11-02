Отопление запускают в Киеве и ряде других городов: где батареи начнут теплеть 2 ноября

Где запускают отопление 2 ноября

Киев

В столице с понедельника начинают подключать к отоплению жилые дома. По словам мэра Виталия Кличко, отопительный сезон начался еще 16 октября - тогда тепло начали подавать в больницы, детсады и школы.

По заявкам руководителей подключили почти половину заведений социальной сферы. В частности, тепло уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

Кличко объяснил, что запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, протяженность сетей которой составляет около 3 тысяч километров, требует до семи дней. Поэтому к подключению жилищного сектора решили приступить заранее, к прогнозируемому похолоданию.

Черкассы

Со 2 ноября отопительный сезон стартует для населения. Мэр Анатолий Бондаренко сообщил, что подачу тепла в жилые дома будут осуществлять постепенно. Подключение будет продолжаться несколько дней, поэтому в разных домах батареи начнут теплеть в разное время.

Образовательные и медицинские учреждения Черкасс подключили раньше.

Черновцы

С понедельника отопление начинают подавать в жилые дома и на предприятия. По словам городского головы Романа Кличука, такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома 30 октября с учетом прогноза постепенного снижения среднесуточной температуры.

Школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры города начали обогревать еще 20 октября - по заявкам руководителей.

Полтава

В Полтавской общине 2 ноября начинается отопительный период 2026-2027 годов. По информации "Полтаваоблэнерго", котельные будут запускать по согласованному графику в течение двух суток.

Поэтому часть жителей получит тепло уже в понедельник, остальные - во вторник, 3 ноября. Если отопление не появится, жителям советуют обращаться к балансодержателям домов, в частности, управляющим компаниям, ЖСК и ОСМД.

Запорожье

В городе котельные будут запускаться поэтапно со 2 по 9 ноября, сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко. После подачи теплоносителя управляющие компании, ОСМД и ЖСК должны наладить внутридомовые системы, удалить воздух и продуть стояки.

С 10 ноября контакт-центр 1580 начнет принимать обращения об отсутствии отопления.

Ивано-Франковск

В городе котельные начали постепенно включать в ночь на 2 ноября. Мэр Руслан Марцинкив ожидает, что к концу дня большинство из них уже будет работать.

По его словам, в настоящее время 499 домов в Ивано-Франковске остаются на централизованном отоплении.

Ирпень

Коммунальное предприятие "Теплоэнергоснаб" начинает подачу теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы. В то же время из-за отключения электроэнергии запуск системы может продолжаться дольше, а тепло в домах будет появляться постепенно.

Где отопительный сезон уже начался

В Виннице отопительный сезон для жителей стартовал 1 ноября. По состоянию на 11:00 2 ноября тепло подали в 487 из 1210 жилых домов, обслуживаемых "Винницагортеплоэнерго" .

В социальной сфере города отопление уже получают 47 детских садов, 9 заведений здравоохранения, 31 школа и 3 учебно-воспитательных комплекса.

Также 1 ноября отопительный сезон начался в Славянске в Донецкой области. По данным городского головы Вадима Ляха, по состоянию на 14:00 воскресенья тепло уже подавали в 254 многоэтажных дома. В то же время, коммунальщики продолжали работы, чтобы тепло дошло непосредственно до квартир.