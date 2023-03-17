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Без опадів та температурні стрибки від -12 до +12: прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 17 березня 2023 13:06
Без опадів та температурні стрибки від -12 до +12: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 18 березня, в Україні здебільшого опади не очікують. На півдні повітря прогріється до 12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Опади не очікується, тільки в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 0-5° морозу, на решті території 1-6° тепла. Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Без опадів та температурні стрибки від -12 до +12: прогноз погоди на завтра

Погода в Київській області

В області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, метеорологічна весна прийшла до Києва на 6 днів пізніше ніж очікувалось.

Окрім того, у Укргідрометцентрі розповіли, чи очікувати повернення морозів.

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