Без осадков и температурные скачки от -12 до +12: прогноз погоды на завтра

В субботу, 18 марта, в Украине в основном осадки не ожидаются. На юге воздух прогреется до 12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" .

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность. Осадки не ожидаются, только в Одесской области и в Крыму местами небольшой дождь.

Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 0-5° мороза, на остальной территории 1-6° тепла. Днем 5-10° тепла, на юге до 12°; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, метеорологическая весна пришла в Киев на 6 дней позже, чем ожидалось.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, ожидать ли возвращения морозов.

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