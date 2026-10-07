Опадів не чекайте. Синоптики сказали, де в Україні сьогодні буде до +23

У середу, 7 жовтня, по всій Україні обійдеться без опадів. Вдень повітря прогріється до +23 градусів, а от вночі буде холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру .

Нагадаємо, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, як визначають початок метеорологічної осені .

У столиці вночі було від +8 до +10 градусів, а вдень очікується від +20 до +22. По Київщині удень буде від +18 до +23.

Вночі температура по Україні становила від +5 до +10 градусів. Удень повітря прогріється від +18 до +23 градусів.

Вітер очікується змінних напрямків, його швидкість - від 3 до 8 метрів на секунду.

По всій країні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.

За її словами, середня добова температура має кілька діб поспіль триматися нижче +15 градусів і далі продовжувати знижуватися.

Як повідомляло РБК-Україна, метеоролог і синоптик Наталка Діденко назвала 7 та 8 жовтня найтеплішими днями цього тижня.

А вже 9 жовтня, за прогнозом синоптиків, дощі пройдуть майже по всій Україні, крім сходу та південного сходу.