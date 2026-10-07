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Главная » Жизнь » Общество

Осадков не ждите. Синоптики сказали, где в Украине сегодня будет до +23

07:00 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Осадков не ждите. Синоптики сказали, где в Украине сегодня будет до +23 Иллюстративное фото: какой будет погода в Украине сегодня (коллаж РБК-Украина)
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В среду, 7 октября, по всей Украине обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а вот ночью будет холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Какая погода будет в Украине 7 октября

По всей стране переменная облачность. Осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается переменных направлений, его скорость - от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью температура по Украине составляла от +5 до +10 градусов. Днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Осадков не ждите. Синоптики сказали, где в Украине сегодня будет до +23
Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 7 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В столице ночью было от +8 до +10 градусов, а днем ожидается от +20 до +22. По Киевской области днем будет от +18 до +23.

Напомним, начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, как определяют начало метеорологической осени.

По ее словам, средняя суточная температура должна несколько суток держаться ниже +15 градусов и дальше продолжать снижаться.

Как сообщало РБК-Украина, метеоролог и синоптик Наталья Диденко назвала 7 и 8 октября самыми теплыми днями этой недели.

А уже 9 октября, по прогнозу синоптиков, дожди пройдут почти по всей Украине, кроме востока и юго-востока.

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