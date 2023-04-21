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Осадков будет больше. В Украине прогнозируют вторую волну наводнений

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 16:04
Осадков будет больше. В Украине прогнозируют вторую волну наводнений Фото: Украину ожидает новая волна наводнений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидроэнерго.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из "красной" зоны опасности подтоплений. В эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.

"По прогнозам синоптиков, в конце апреля - начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки - значит, может быть и вторая волна половодья", - говорится в сообщении.

Указано, что ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго кроме урегулирования ситуации с уровнями воды, выполняет возложенные на них функции - обеспечивая балансирующим и аварийным резервами энергетическую систему Украины.

Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать утраченные мощности в результате ракетных обстрелов.

Как сообщалось, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. Однако на Левом берегу столицы остаются подтопленными парки и частные дома.

При этом спасатели предупреждают, что в Украине ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне, так что возможно затопление ряда сел и нарушение транспортного сообщения.

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