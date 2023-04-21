Паводок у Києві. Вода відступає, на Лівому березі залишаються підтоплення

Паводок у Києві вже декілька днів поспіль йде на спад. Проте на Лівому березі столиці залишаються підтопленими парки та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на ранок рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9 324 см. За останні дні вода відійшла на 30 см. Проте у столиці зберігається другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Через паводок залишаються підтопленими парк "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків та спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Пік водопілля в Києві очікується завтра, але наразі аварійних підтоплень у столиці немає.

Нагадаємо, за даними рятувальників, в Україні паводок пішов на спад. Проте у декількох областях залишаються підтопленими угіддя, будинки та домогосподарства.

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