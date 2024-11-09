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Без опадів, але з туманами. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 10 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 листопада, в Україні не буде дощів. Місцями також можливий туман, до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В більшості областей без опадів, лише завтра у південній частині подекуди невеликий дощ.

10 листопада в Україні вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі від 5° тепла до 3° морозу; вдень 3-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 12°.

Погода в Україні

З приходом листопада 2024 в Україні почало холодати. Синоптики прогнозували, що температура повітря у листопаді впаде на 5-7 градусів.

Водночас, незважаючи на те, що незабаром в Україну прийде зима, мінусова температура простежується лише ночами. Зазначимо, що й жовтень, і вересень виявилися теплішими від звичайного.

Зокрема, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Так, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.

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