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Без осадков, но с туманами. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 10 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 ноября, в Украине дождей не будет. Местами также вероятен туман, до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В большинстве областей без осадков, лишь завтра в южной части местами небольшой дождь.

10 ноября в Украине ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 5° тепла до 3° мороза; днем 3-9° тепла, в Закарпатье и юге страны до 12°.

Погода в Украине

С приходом ноября 2024 в Украине начало холодать. Синоптики прогнозировали, что температура воздуха в ноябре упадет на 5-7 градусов.

В тоже время, несмотря на то, что скоро в Украину придет зима, минусовая температура прослежуется пока только ночами. Отметим, что и октябрь, и сентябрь оказались теплее обычного.

В частности, сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. Так, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.

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