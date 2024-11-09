Без осадков, но с туманами. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

С приходом ноября 2024 в Украине начало холодать. Синоптики прогнозировали, что температура воздуха в ноябре упадет на 5-7 градусов.

В тоже время, несмотря на то, что скоро в Украину придет зима, минусовая температура прослежуется пока только ночами. Отметим, что и октябрь, и сентябрь оказались теплее обычного.

В частности, сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. Так, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.

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