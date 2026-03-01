Без опадів, але з нюансами: якою буде погода в Україні у перший понеділок березня

У понеділок в Україні опадів не передбачається. Синоптики попереджають, що вночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікується туман, що може погіршити видимість.

Вітер буде північно-західним та західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники:

вночі: від +1° до -4°;

вдень: +3...+9° тепла;

південь, крайній захід та південний схід: повітря прогріється до +8...+13°.

​​​​​​​

Погода у Києві та області

На Київщині 2 березня також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах області місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі температура становитиме 0...-2° морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7° тепла. По області вночі від +1° до -4°, вдень очікується +3...+8°.