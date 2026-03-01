Без осадков, но с нюансами: какой будет погода в Украине в первый понедельник марта

В понедельник в Украине осадков не предвидится. Синоптики предупреждают, что ночью и утром на севере и северо-востоке на дорогах местами возможна гололедица. Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается туман, что может ухудшить видимость.

Ветер будет северо-западным и западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели:

ночью: от +1° до -4°;

днем: +3...+9° тепла;

юг, крайний запад и юго-восток: воздух прогреется до +8...+13°.



Погода в Киеве и области

На Киевщине 2 марта также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром на дорогах области местами возможна гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице ночью температура составит 0...-2° мороза, а днем столбики термометров поднимутся до +5...+7° тепла. По области ночью от +1° до -4°, днем ожидается +3...+8°.