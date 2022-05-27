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В ОП заявляют об угрозе Третьей мировой войны, все зависит от союзников

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Угроза Третьей мировой войны существует, но ее можно предотвратить, если победить Россию военным путем на территории Украины, усилив давление на экономику агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность", - написал он.

Ермак добавил, что Украина благодарна за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте помогут только современные MLRS.

"Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории", - заявил он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением Украины и разблокировкой портов.

"Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами", - подчеркнул он.

Напомним, США могут одобрить передачу Украине дальнобойных систем MLRS в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Польша приобретет американские системы HIMARS. Новый контракт подразумевает покупку около 500 американских ракетных систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Андрей Ермак