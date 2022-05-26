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Польша приобретет американские системы HIMARS: зачем это нужно

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Польша, Четверг 26 мая 2022 16:31
Польша приобретет американские системы HIMARS: зачем это нужно Фото: HIMARS (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Наталия Гурковская

Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок HIMARS для нужд более 80 батарей программы HOMAR", - написал он.

По словам Блащака, новое вооружение нужно для усиления ракетных войск и артиллерии армии Польши.

Отметим, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.

Отметим, что Польша не впервые покупает у США системы HIMARS. О подписании подобного контракта сообщалось в 2019 году.

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