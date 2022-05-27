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В ОП заявляють про загрозу Третьої світової війни, все залежить від союзників

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Загроза Третьої світової війни існує, але її можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на території України, посиливши тиск на економіку агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"У США триває дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо приймуть рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість", - написав він.

Єрмак додав, що Україна вдячна за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і отримати відчутну перевагу на фронті допоможуть тільки сучасні MLRS.

"Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та іншу зброю, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території", - заявив він.

Керівник Офісу президента підкреслив, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням України і розблокуванням портів.

"Потрібно приймати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життям людей і зруйнованими містами", - підкреслив він.

Нагадаємо, США можуть схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Польща придбає американські системи HIMARS. Новий контракт передбачає покупку близько 500 американських ракетних систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій Єрмак