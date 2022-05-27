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США могут одобрить передачу Украине дальнобойных систем MLRS в ближайшие дни, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 01:48
США могут одобрить передачу Украине дальнобойных систем MLRS в ближайшие дни, - CNN Установка MLRS (Фото: lockheedmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений, которые она намерена предать Украине. Ожидается, что в списке нового вооружения появятся и современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Польша приобретет американские системы HIMARS. Новый контракт подразумевает покупку около 500 американских ракетных систем. Отметим, что Польша не впервые покупает у США системы HIMARS. О подписании подобного контракта сообщалось в 2019 году.

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