Україні потрібні "готові до бою" європейські війська, а не миротворці, - ОП

"Нам не потрібна просто присутність, щоб продемонструвати, що Європа тут. Нам не потрібні миротворці, "блакитні каски", неозброєні чи будь-які інші", - наголосив Жовква.

Він підкреслив, що Київ не очікує від європейських військових участі у бойових діях проти Росії. За його словами, українська влада розуміє, що міжнародні війська не будуть розміщені на лінії фронту, де Україна, перш за все, має покладатися на власні Збройні сили.

Водночас Жовква зазначив, що Україна розраховує на потужну європейську військову присутність у країні, а також на солдатів, готових до різних сценаріїв, включаючи ракетні чи дронові атаки.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони мають бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - заявив посадовець.

Він відмовився назвати точну кількість європейських військових, які можуть знадобитися Україні після війни, або місця їх розміщення. Однак зазначив, що "недостатньо 5 000 або 10 000 військових".

"І річ не тільки у кількості… Це також їхня готовність воювати, готовність обороняти, готовність бути озброєними та розуміння, що Україна є невід’ємною частиною європейської безпеки", - додав Жовква.

Він припустив, що європейські сили можуть допомагати у захисті кордону України з Білоруссю. Це дозволить вивільнити українські війська для виконання завдань у більш небезпечних регіонах.

"Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", - підкреслив Жовква.

Відправка західних військ

Нагадаємо, зараз Європа активно обговорює питання відправки військових до України у випадку завершення повномасштабної війни.